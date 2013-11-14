"Нафтогаз" признал своими 1,4 млрд кубов российского газа - СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" признал своими 1,4 миллиарда кубометров из поставленных в октябре 3,2 миллиарда кубометров газа, таким образом, с учетом оставшегося долга за август он должен оплатить "Газпрому" порядка 1,3 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к переговорам компаний.

"Нафтогаз" признал за собой 1,4 миллиарда кубов за октябрь, остальное пытаются переписать на Фирташа (украинский бизнесмен, владелец холдинга Ostchem)", - сказал собеседник агентства. В результате, по его словам, с учетом оставшегося долга за август "Нафтогазу" необходимо оплатить около 1,3 миллиарда долларов.

Накануне стало известно, что главы российского "Газпрома" Алексей Миллер и украинского "Нафтогаза" Евгений Бакулин встретятся в четверг, 14 ноября, с намерением "обсудить весь комплекс вопросов сотрудничества двух компаний в газовой сфере, включая обслуживание кредитных соглашений с Газпромбанком в объеме 2 миллиарда долларов".

Сегодня "Коммерсантъ-Украина" написал, что украинская сторона на переговорах по газу в Москве постарается добиться признания принадлежности закачанного в октябре газа компании Ostchem Дмитрия Фирташа и отказа от покупки новых объемов топлива "Нафтогазом" до конца года.

"Нафтогаз" до сих пор не расплатился с "Газпромом" за август, из-за чего российский холдинг грозился перевести ее на режим предоплаты. Кроме того, стороны расходились по поводу суммы, которую "Нафтогаз" должен заплатить за октябрь, - был не подписан акт сдачи-приемки 3,2 миллиарда кубометров российского газа, поставленного в Украину в октябре. В "Нафтогазе" настаивают, что значительную часть из этого объема получила и должна оплатить Ostchem.

При этом с начала ноября "Нафтогаз" прекратил закупку газа у "Газпрома" и, как заявил в среду глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий, рассчитывает обойтись без нового российского газа до конца года.