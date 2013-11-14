«Газпром» не видит положительной динамики в погашении Украиной долга

"Газпром" не видит положительной динамики в погашении долга за поставки российского газа Украиной, который в настоящее время превышает 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции заместитель главы российского газового холдинга Андрей Круглов, передает агентство «Прайм». «Задолженность составляет более 1,3 миллиарда долларов, мы не видим со своей стороны положительной динамики», - сказал он.

В свою очередь начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Павел Одеров отметил, что задолженность имеется за август и октябрь, холдинг рассматривает и возможность предоставления новой отсрочки.

Как сообщалось, ранее сегодня источник, близкий к переговорам, сообщил агентству "Прайм", что "Нафтогаз Украины" признал своими 1,4 миллиарда кубометров из поставленных в октябре 3,2 миллиарда кубометров газа, таким образом, с учетом оставшегося долга за август он должен оплатить "Газпрому" около 1,3 миллиарда долларов.

Накануне стало известно, что главы российского "Газпрома" Алексей Миллер и украинского "Нафтогаза" Евгений Бакулин встретятся в четверг, 14 ноября, с намерением "обсудить весь комплекс вопросов сотрудничества двух компаний в газовой сфере, включая обслуживание кредитных соглашений с Газпромбанком в объеме 2 миллиарда долларов".

"Нафтогаз" до сих пор не расплатился с "Газпромом" за август, из-за чего российский холдинг грозился перевести ее на режим предоплаты. Кроме того, стороны расходились по поводу суммы, которую "Нафтогаз" должен заплатить за октябрь, - был не подписан акт сдачи-приемки 3,2 миллиарда кубометров российского газа, поставленного на Украину в октябре. В "Нафтогазе" настаивают, что значительную часть из этого объема получила и должна оплатить Ostchem. При этом с начала ноября "Нафтогаз" прекратил закупку газа у "Газпрома" и, как заявил в среду глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий, рассчитывает обойтись без нового российского газа до конца года.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять платежи российскому «Газпрому» за газ, который был закуплен в августе.

«Я уже говорил, что на прошлой неделе было оплачено более чем 20%. Каждый день идут платежи», - сказал Ставицкий.

Напомним, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года. По состоянию на 6 ноября объем задолженности «Нафтогаза» «Газпрому» составлял 792 млн долл. Ставицкий обещал увеличить темпы расчетов, не называя при этом конечных сроков погашения возникшей задолженности.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.