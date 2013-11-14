Serinus Energy увеличила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 22%

Международная компания Serinus Energy в третьем квартале текущего года увеличила среднесуточную добычу углеводородов в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% - до 3,327 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ).

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, добыча по итогам первых девяти месяцев по сравнению с тремя кварталами прошлого года выросла на 26% - до 3,218 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Serinus Energy подал данные о добыче исходя из принадлежащей ему 70% доли в компании "КУБ-ГАЗ", через которую ведет разработку в Украине.

Serinus Energy за девять месяцев текущего года получал в среднем в сутки от украинского актива 18,6 млн кубических футов газа (около 527 тыс. кубометров газа) против 14,5 млн кубических футов в прошлом году.

Среднесуточная добыча газа в третьем квартале в Украине выросла до 19,3 млн кубических футов (около 548 тыс. кубометров газа) с 15,6 в аналогичном периоде 2012 года.

Компания в третьем квартале также добывала в среднем в сутки 104 барреля газового конденсата в сутки против 138 баррелей годом ранее. В то же время по итогам девяти месяцев добыча конденсата снизилась до 123 с 142 баррелей в сутки.

Serinus Energy также сообщила, что добыча в Украине cоставила почти 70% всей добычи углеводородов, а остальные 30% были извлечены в Тунисе.

Компания также отметила, что среднесуточная добыча углеводородов в третьем квартале благодаря объединению активов с Winstar Resources и росу добычи в Украине достигла рекордного показателя в истории компании на уровне 4,892 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, что почти на 80% больше, чем годом ранее.

"Мы не один раз подчеркивали важность покупки Winstar Resources, благодаря чему начали добычу нефти и дебютировали на фондовой бирже в Торонто. Однако на этом этапе Украина является нашим самым большим козырем при подведении итогов финансовой и операционной деятельности", - приводятся в сообщении компании слова главы правления Тимоти Эллиота.

Справка УНИАН. Компания Kulczyk Oil Ventures с активами в Украине на своем собрании 20 июня 2013 года решили сменить название на Serinus Energy в связи с объединением с компанией Winstar Resources Ltd.

Крупнейшим акционером компании является самый богатый житель Польши Ян Кульчик, который через Kulczyk Investments SA контролирует 51,5% ее акций.

В начале сегодняшнего дня на Варшавской фондовой бирже инвесторы оценивали стоимость всей компании в около 315 млн долл, что на 20% больше, чем после первых торгов бумагами объединенной компании в июле этого года.

Основными активами «КУБ-ГАЗ», контроль над которой Кульчик получил в 2010 году, являются пять газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.