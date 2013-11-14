«Нафтогаз» за 9 месяцев увеличил чистый убыток более чем в 2 раза

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 года более чем в 2 раза - до 10,571 млрд грн с 4,462 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, чистый доход «Нафтогаза» от реализации продукции за 9 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 49,321 млрд грн с 75,817 млрд грн.

Валовой убыток компании за январь-сентябрь 2013 года составил 3,231 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» закончил с валовой прибылью в 4,279 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раз - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн.

В 2012 году компания получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как 2011 год закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.