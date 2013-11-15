Kuwait Energy утроила среднесуточную добычу углеводородов в Украине

Нефтегазовая компания Kuwait Energy, ведущая разработку нефтегазовых месторождений в Полтавской и Сумской областях совместно с госкомпанией «Укргазвыдобування», в третьем квартале 2013 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,87 раза - до 656 баррелей нефтяного эквивалента, говорится в отчете компании.

Согласно документу, общая среднесуточная добыча углеводородов компанией во всех странах ее присутствия в третьем квартале 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до 24,695 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Как ранее сообщал УНИАН, осенью 2012 года Kuwait Energy и «Укргазвыдобування», «дочка» госкомпании «Нафтогаз Украины», после года судебных тяжб возобновили совместную деятельность на Бильском газоконденсатном (Полтавская обл.) и Куличихинском нефтегазоконденсатном (Сумская обл.) месторождениях.

Справка УНИАН. Kuwait Energy приостановила разработку Бильского и Куличихинского месторождений в конце 2011 года из-за расторжения судом договора о совместной деятельности с компанией «Укргазвыдобування».

Договор был аннулирован после спора партнеров Kuwait Energy, представленных в ООО "Буровая компания "Рудис" и ООО "Торговая база "Укрбуд" (эти компании по очереди выступали оператором проекта).

Kuwait Energy разрабатывает месторождения в Египте, Йемене, Ираке, Омане, Пакистане, Латвии, России.

ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. В ее состав, в частности, входят два газопромышленных управления (ГУ): «Шебелинкагазвыдобування» и «Полтавагазвыдобування».

Ведущим подразделением по переработке в ее структуре является Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.). ДК также владеет 14 АЗС, расположенными в Харьковской области.