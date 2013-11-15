Украина за 10 месяцев увеличила добычу газа до 17,4 млрд кубометров

Украина в январе-октябре 2013 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,4% - до 17,414 млрд куб. м.

Об этом говорится в информационном бюллетене Кабинета министров со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, добыча газа в октябре 2013 года увеличилась по сравнению с октябрем 2012 года на 6,1% - до 1,796 млрд куб. м.

Читайте также: "Нафтогаз" уже закупил у "Газпрома" плановые 18 млрд кубометров газа

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила добычу газа к аналогичному периоду 2012 года на 1,4% - до 15,2 млрд кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.