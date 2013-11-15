"Нафтогаз" подтвердил возобновление закупки российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила возобновление закупки газа у российского монополиста компании "Газпром".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

“14 ноября 2013 состоялась рабочая встреча председателя Правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере. В результате встречи была достигнута договоренность о том, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прекращает отбор газа из ПХГ и восстанавливает закупку природного газа у ОАО «Газпром», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Нафтогаз Украины» прекратил отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и возобновила закупку российского газа в соответствии с контрактом.

13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у «Газпрома», так как на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.

По словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома». В то же время он заявил, что прекращение закупок газа «Нафтогазом» у российского монополиста «Газпрома» никак не отразится на транзите российского газа в Европу по территории Украины.

В то же время, 14 ноября, начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров заявил, что Украина, после прекращения в ноябре отбора газа в России, может использовать для поставок на внутренний рынок газ из подземных хранилищ (ПХГ), что негативно отразится в последующем на транзите в Европу.

Сегодня, 15 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с украинским коллегой Николаем Азаровым обратил внимание на необходимость исполнения Киевом обязательств по закачке газа в подземные газовые хранилища для исполнения международных контрактов.