Румыния и ЕС профинансируют подключение Молдовы к румынской газотранспортной сети

Румыния и Евросоюз профинансируют подключение Молдовы к румынской газотранспортной сети.

Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр регионального развития Румынии Ливиу Драгня, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы подписали с молдовским вице-премьером, министром экономики Валерием Лазэром контракт о предоставлении гранта на 5,2 млн евро, который вместе с европейскими средствами покроет затраты на строительство молдовского участка газопровода Унгень-Яссы", - сказал Драгня. По его словам, общая стоимость прокладки 43-километрового трубопровода составляет 26,5 млн евро. Строить его будут три румынские компании.

По мнению молдовских экспертов, этот трубопровод не решит проблему доступа Молдовы к альтернативным "Газпрому" поставщикам газа. "Для обеспечения экономической эффективности газопровода Яссы-Унгены необходимо строительство дополнительного газопровода Унгены-Кишинев с компрессорными станциями и другой транспортной инфраструктурой, что позволит поднять пропускную способность этого участка до 1,5 млрд кубометров газа в год", - говорится в опубликованном ранее аналитическом отчете министерства экономики Молдовы.

По данным правительства, на этот проект необходимо около 5 лет и свыше 50 млн долл. При этом сам Лазэр не исключает, что "по румынской трубе пойдет все тот же российский газ".

Ежегодные потребности Молдовы в природном газе составляют 1,3 млрд кубометров природного сырья, которые республика импортирует из России. Оттуда же получает недостающие объемы и Румыния.