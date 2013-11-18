Цены на нефть обвалились на фоне увеличения экспорта из Саудовской Аравии

На мировых торгах в понедельник, 18 ноября, цены на нефть обвалились на фоне статдынных по экспорту нефти из Саудовской Аравии.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,22% - до 108,26 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,26% и составила 93,60 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным организации Joint Organisations Data Initiative (JODI), в сентябре экспорт нефти из Саудовской Аравии вырос до 7,84 миллиона баррелей в сутки - максимальной отметки с ноября 2005 года.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 388,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов на 800 тысяч баррелей.

Эксперты полагают, что на данный момент предложение очень сильно превышает спрос на нефть, особенно в США.