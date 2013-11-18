Украина снизила производство бензина на 41,4%, дизтоплива - на 31,1%

Украина в январе-октябре 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 41,1% - до 817 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в октябре текущего года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 22,9% - до 87,6 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 10 месяцев 2013 года составило 817 тыс. тонн, что на 31,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

В тоже время, производство дизельного топлива в октябре т.г. увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 55,1% - до 114 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-октябрь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 33,8% - до 441 тыс. тонн. В октябре 2013 года производство мазута составило 66,2 тыс. тонн, что на 42,4% больше, чем в сентябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 43,5% - до 729 тыс. тонн, дизельного топлива на 35,9% - до 703 тыс. тонн.

Украина в январе-сентябре 2013 года импортировала 3,01 млн тонн нефтепродуктов (в денежном выражении) на сумму 2,906 млрд долл.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.