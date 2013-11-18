Янукович и Алиев намерены углубить взаимодействие Украины и Азербайджана в энергетике

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Азербайджанской Республики Эльхам Алиев заявляют о намерении углубить взаимодействие стран в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время совместного подхода к прессе в Киеве.

По словам Януковича, Украина является надежным транзитером, а Азербайджан - поставщиком энергоносителей.

«Взаимодействие в сфере энергетики является одним из приоритетных вопросов, и наши страны имеют все условия для объединения усилий в вопросах транспортировки углеводородов в европейском направлении», - сказал Янукович.

В свою очередь Алиев подчеркнул, что вопросы топлива и энергетики всегда занимали особое место в двусторонних отношениях. По его словам, сегодня Президенты обсудили, как Украина и Азербайджан могут в дальнейшем более тесно кооперироваться в этой сфере. «Существует очень много направлений в этой сфере, где мы можем взаимодействовать... Азербайджан, как производитель энергоресурсов, и Украина, как потребитель и транзитер, играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран».

Как сообщал УНИАН, Украина и Азербайджан считают возможным и перспективным проектом налаживание поставок сжиженного газа с LNG-терминала, который планируется построить в Грузии, на LNG-терминал, строительство которого ожидается в акватории порта «Южный» (Одесская обл.).

В июне текущего года Глава Национального агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив сказал, что считает перспективным вариант поставки сжиженного газа из Азербайджана в Украину через Грузию по Черному морю.