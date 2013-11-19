США в ближайшие три года начнут экспорт сланцевого газа - Минэнерго России

Москва. США в ближайшие три года начнут экспорт сланцевого газа с помощью технологий его сжижения, и в Европе этот газ буде продаваться дешевле действующих цен на "голубое топливо".

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов на XI международном форуме "Газ России-2013".

"Органы государственного регулирования США предпринимают все необходимые попытки для налаживания экспорта. Уже существует порядка трех-четырех решений, которые позволяют терминалам работать на экспорт газа - начало их работы в перспективе не более трех лет", - сказал Молодцов.

По его словам, этот газ пойдет в первую очередь на премиальные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), также можно ожидать, что этот газ приведет к изменениям на европейском рынке.

"Нужно учитывать, одно из возможных направлений - это направление на Европу. Нужно учитывать, что средняя стоимость американского СПГ может быть ниже тех цен, которые сейчас в Европе. Такой вызов нам предстоит принять", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, к 2020 году США предложат на мировом рынке порядка 24 млн тонн сжиженного газа по сравнению с текущим импортом в размере 3,8 млн тонн.

Молодцов считает, что таким образом региональных отличий на цены на газ не будет, так как будет сформирован глобальный рынок углеводородного сырья.

Он подчеркнул, что изменения газового рынка начались с 2002 года, когда в США началось активное развитие технологий добычи сланцевого газа.

По его словам, инвестиции в эти проекты составляют порядка 42 млрд долл., которые в настоящее время не полностью окупились в США, и, по его мнению, говорить о паритете экономической эффективности при добыче сланцевого газа преждевременно.

"При этом надо учитывать, что США как основной потребитель сырья становятся сбалансированной державой, а в перспективе - экспортером", - сказал Молодцов.

Как сообщал УНИАН, ранее российский газовый монополист «Газпром» заявлял, что в России не планируется добывать сланцевый газ из-за наличия запасов традиционного газа.

Администрация американского штата Калифорния в пятницу, 15 ноября, опубликовала «долгожданные» правила проведения гидроразрыва пласта (ГРП), который, в частности, используется энергетическими компаниями при добыче сланцевого газа.