Украина за 10 месяцев импортировала газа на 9,5 млрд долл. - Миндоходов

Украина в январе-октябре 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 9,536 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в октябре 2013 года составил 1,919 млрд долл.

Импорт природного газа из России за 10 месяцев 2013 года в денежном выражении составил 8,769 млрд долл. - 92% от общего объема поставок. Импорт газа из Германии за отчетный период составил 0,336 млрд долл., из Венгрии - 0,151 млрд долл., из других стран - 0,282 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из РФ).