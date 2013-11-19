Схема расчетов между «Нафтогазом» и «Газпромом» еще не урегулирована, заявляют в РФ

Москва. До конца схема расчетов между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией "Газпром" за поставленный газ в августе и октябре не урегулирована, это предмет договоренностей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал президент Российского газового общества Павел Завальный.

"Что касается расчетов - до конца схема расчетов не урегулирована", - сказал Завальный и добавил, что стороны найдут решение так как в этом заинтересованы Украина и Россия, чтобы обеспечить транспортировки российского газа в Европу.При этом он подчеркнул, что "Нафтогаз" прекратил отбор газа из своих ПХГ и закупает российский газ в объемах 45-100 млн куб. м в сутки.

По словам Завального, в ПХГ Украины закачано порядка 17 млрд куб. м, а для надежного транзита надо 21-22 млрд. куб. м газа.

Он считает, что транзитные риски остаются, так как НАК "Нафтогаз" не в состоянии вовремя оплачивать поставки газа без привлечения кредитных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину, которая позволит Украине своевременно оплачивать получаемый у РФ газ.

Ранее Ставицкий заявил, что долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.