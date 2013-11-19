Вопрос поставок газа в Украину через Словакию может решиться в ближайшие дни - СМИ

Вопрос о реверсных поставках газа из Европы через территорию Словакии, которые Украина пытается наладить с мая текущего года, может решиться в ближайшие дни, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«По мнению ряда чиновников, знакомых с ходом переговоров, соглашение, устраняющее технические препятствия для поставок газа, может быть подписано в ближайшие дни, как раз к саммиту в Вильнюсе на следующей неделе, где Украина должна решить, следует ли подписывать политическую сделку с ЕС», - сообщает издание.

Тем не менее, как отмечает The Wall Street Journal, чиновники говорят, что газовые поставки могут начаться не раньше, чем в 2014 году.

«Это означает, что Киев будет оставаться уязвимым этой зимой перед Россией, угрожающей сокращением поставок газа, если Украина подпишет соглашение с ЕС по вопросам торговли», - отмечает издание.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии должен был разрешиться еще 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, однако положительного результата на тот момент добиться так и не удалось.

25 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

По его словам, в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы «голубого» топлива - не менее 10 млрд куб. м.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.