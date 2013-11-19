Фирташ подтвердил закупку у России 5 млрд кубов газа за счет кредита «Газпромбанка»

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ подтвердил закупку своей компанией Ostchem у России 5 миллиардов кубометров природного газа за счет кредита «Газпромбанка» для обеспечения транзита российского газа европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на брифинге.

«Да, мы привлекли кредит у «Газпромбанка». Мы решали вопрос не только для себя и Украины, но и решали вопрос России», - сказал бизнесмен.

По словам Фирташа, на сегодняшний день в подземных хранилищах Украины находится 7 млрд куб. м газа, принадлежащих компании Ostchem.

Бизнесмен объяснил, что «Нафтогаз Украины» поставил «Газпром» перед фактом, что закачает только тот объем газа, который нужен для населения страны, но российский энергетический холдинг это не устраивало.

При этом Фирташ добавил, что для его химических предприятий, которые являются самыми крупными потребителями импортного газа в Украине, не было необходимости закачивать такой объем топлива на 8 месяцев вперед.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м для закачки в подземные хранилища газа Украины. Об этом 9 октября журналистам сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища, цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров.

Путин при этом заявил, что Россия помогает Украине, «нашим украинским партнерам, нашим друзьям».