АМКУ одобрил получение ДТЭК контроля над «Нефтегаздобычей»
Антимонопольный комитет Украины одобрил получение компанией DTEK INVESTMENTS B.V., нидерландской «дочкой» крупнейшего частного украинского энергетического холдинга ДТЭК, опосредованного контроля над нефтегазодобывающей компанией «Нефтегаздобыча», сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно принятому решению, ведомство одобрило покупку DTEK INVESTMENTS B.V. пакета акций трех кипрских компаний: Wolford Holdings Limited (16,7% «Нефтегаздобычи»); Winburg Investments Limited (владеет 16,7% акций «Нефтегаздобычи») и Alfredo Trading Limited (20% «Нефтегаздобычи»).
Как ранее сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение ДТЭК на приобретение контрольного пакета акций частной компании «Нефтегаздобыча».
В начале марта 2013 года компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25%-ного пакета акций «Нефтегаздобычи». Затем компания ДТЭК (входит в структуру СКМ) сообщила о приобретении пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча» у текущих акционеров общества, а СКМ принял решение переуступить 25% акций «Нефтегаздобычи» ДТЭК. В результате ДТЭК становится владельцем контрольного пакета акций.
Компания «Нефтегаздобыча» – частное предприятие, добывающее газ в Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов. Известно также, что в 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16,6% меньше, чем в 2011 г.
ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.