"Лукойл" хочет стать экспортером сжиженного газа

Крупнейшая частная компания России "Лукойл" инициировала поправки к закону о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом ИТАР-ТАСС сообщили два источника, близких к разработчикам законопроекта.

Законопроект в его нынешнем виде не дает "Лукойлу" шанса на доступ к экспорту СПГ.

Компания предлагает исключить из законопроекта ограничение по дате: закон пока предполагает, что право экспорта СПГ могут получить компании, которые на 1 января 2013 года имели "лицензии, которые предусматривают строительство завода СПГ".

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, "Лукойл" рассчитывает создать в Якутии новый центр добычи углеводородов. Глава компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале текущего года отметил, что его компания хотела бы начать разведку "в "медвежьем углу" (Якутии) - в 900 км до всех городов и средств коммуникаций".

Так называемый "медвежий угол" - это Хатангский залив моря Лаптевых (восточно-таймырское побережье Якутии), месторождения которого не относятся к шельфовым. Это значит, что допуск к ресурсам есть и у частных компаний.

Ресурсы "медвежьего угла" предполагают как запасы нефти, так и газа. Это капиталоемкие месторождения, удаленные от какой-либо инфраструктуры. Поэтому для газовых запасов региона иных шансов монетизации газа, кроме сжижения, нет. По оценке Алекперова, бурение одной скважины обойдется минимум в 200 млн долл.

Пока интерес к Хатангскому заливу проявили "Лукойл" и "Роснефть". Роснедра планируют провести аукцион на участок (первый) в Хатангском заливе до конца года.

Если поправка "по дате" пройдет, то у "Лукойла" появится дополнительный стимул для борьбы за "медвежий угол".

В компании лишь сообщили, что такая поправка была бы полезна всем недропользователям, поскольку создает дополнительные условия для освоения удаленных и труднодоступных газовых месторождений.

Госдума планирует рассмотреть законопроект о либерализации экспорта СПГ на втором и третьем чтениях 22 ноября. Проект документа был принят в первом чтении на прошлой неделе. Законопроект "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "Об экспорте газа" и статьи 13 и 24 Федерального закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" направлен на расширение субъектного состава экспортеров сжиженного природного газа.