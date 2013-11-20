Cub Energy за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 5,6%

Канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине за январь-сентябрь 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% - до 2,290 млн долл., говорится в отчете компании.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации углеводородов за девять месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,72% - до 28,814 млн долл.

Как сообщал УНИАН, компания Cub Energy в октябре 2013 года приступила к бурению первой скважины на Русско-Комаровском месторождении (Закарпатская обл.).

Компания в первом полугодии 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% - до 2,02 млн долл.

Cub Energy за 2012 год увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 2 раза - до 2,29 млн долл. с 0,992 млн долл.

Справка УНИАН. Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.