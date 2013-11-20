Миллер и Бакулин обсудили возможность рассрочки для «Нафтогаза»

Москва. Глава российского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин обсудили возможность предоставления рассрочки для погашения задолженности НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам сегодняшней встречи руководителей компаний в центральном офисе ОАО «Газпром» в Москве.

«Миллер и Бакулин рассмотрели также возможность предоставления рассрочки для погашения задолженности НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ», - говорится в сообщении.Стороны обсудили возобновление Украиной закупок российского газа по действующему контракту, а также вопросы поддержания необходимого резерва газа в ПХГ Украины для обеспечения транзита газа в Европу и успешного прохождения осенне-зимнего сезона.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий заявил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину, которая позволит Украине своевременно оплачивать получаемый у РФ газ.

Ранее Ставицкий заявил, что долг "Нафтогаза Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.