Украинские НПЗ увеличили объем переработки нефти на 35,7%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в октябре 2013 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличили объем переработки нефтяного сырья на 35,7% - до 385,3 тыс. тонн.

Об этом говорится в информационном бюллетене Кабинета министров со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, объемы переработки нефти на украинских НПЗ в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013 года увеличились на 42,1%.

В частности, Одесский НПЗ увеличил переработку на 194,2% - до 173 тыс. тонн, при этом Кременчугский НПЗ (Полтавская область) в октябре сохранил результаты на уровне сентября - 212,3 тыс. тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины за 10 месяцев 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 2,7 млн тонн, что на 26,3% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

В 2012 году заводы сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

Украина в январе-сентябре 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6% - до 2,966 млн тонн, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности.

Справка УНИАН. В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов: Кременчугский (Полтавская область), Лисичанский (Луганская область), Херсонский, Дрогобычский (Львовская область), Одесский, Надворнянский (Ивано-Франковская область). Общая мощность НПЗ составляет 51 млн тонн нефти в год.