Азаров: соглашение о трубопроводном транспорте СНГ нужно подписать в 2014 году

Санкт-Петербург. Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ, а также соглашение о доступе к трубопроводному транспорту должны быть подписаны в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге перед двусторонней встречей с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что вопрос подготовки этих документов рассматривался сегодня на заседании глав правительств СНГ.

«Мы говорили о том, что это не должно растягиваться во времени. Это все должно быть реализовано в определенные сроки. Но вы слышали, что ответил на этот вопрос Дмитрий Анатольевич (Медведев - УНИАН). Понятно, что это не расписание курьерского поезда - ясно, что могут быть какие-то изменения в сроках... Но эти изменения не должны измеряться годами. Я считаю, что в 14-м году все эти соглашения должны быть реализованы», - сказал Азаров.

Он также отметил, что Украина в 2014 году будет председательствовать в СНГ и стимулировать подготовку и подписание этих документов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что Украина и Россия продолжат переговоры по прокачке по российским трубопроводам, газа закупаемого в Туркменистане для Украины, несмотря на определенные сложности и разногласия сторон.

«Работа над этим документами будет продолжена. Я бы никаких сроков не обозначал. Если мы сумеем соединить все позиции, значит договоримся. Произойдет ли это через три месяца, через полгода, или позже – поживем - увидим», - сказал Медведев.

Также он отметил, что Россия будет определяться с конкретными действиями в зависимости от результатов проведения Вильнюсского саммита.

Напомним, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.