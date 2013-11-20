Сумское НПО им. Фрунзе поставит оборудование британской Petro Gas LLP для туркменского проекта

Сумское НПО им. М.В. Фрунзе подписало контракт с британской корпорацией Petro Gas LLP на изготовление партии адсорберов для оснащения установки осушки газа, которая строится в Туркменистане.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. М.В. Фрунзе.

Согласно контракту, сума которого не разглашается, сумским машиностроителям необходимо спроектировать, изготовить и отгрузить заказчику в IV квартале 2014 года 12 единиц оборудования.

Главная особенность адсорберов заключается в том, что осушку попутного газа они будут производить с помощью силикагеля.

Как отметил начальник отдела продаж по Средней Азии и странам СНГ Александр Месхия, предусмотренные заказом адсорберы – габаритная техника. Высота одной единицы такого оборудования превышает 11 м, внутренний диаметр достигает 3 м, а масса равна почти 70 т.

Строительство установки осушки газа происходит в рамках обустройства второй очереди «Багтыярлыка» – туркменского нефтегазового проекта, реализация которого сосредоточена на правобережье крупнейшей в Средней Азии реки Амударьи.

Данный контракт – это второй опыт сотрудничества Сумского НПО им. Фрунзе с британской корпорацией Petro Gas LLP. Ранее компании совместно работали на дожимной компрессорной станции «Хазар» в Туркменистане.

Справка УНИАН. ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.