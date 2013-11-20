Еврокомиссия разрешила Литве выделить 448 млн евро на LNG-терминал в Клайпеде

Брюссель. Европейская комиссия решила, что выделение Литвой 448 миллионов евро на помощь литовской компании "Klaipedos nafta" для строительства терминала для сжиженного газа (LNG-терминал) в порту Клайпеда на Балтийском море не противоречит правилам относительно финансовой госпомощи в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, в сообщении Еврокомиссии говорится, что "проект терминала направлен на повышение безопасности газоснабжений в Литве путем диверсификацию источников энергоснабжения."

"Помощь уменьшит зависимость Литвы от одного источника газовых поставок и усилит ее энергообеспечение. Вследствие диверсификации источников газовых снабжений, терминал также будет стимулировать конкуренцию между поставщиками газа, что в свою очередь пойдет на пользу потребителям", - заявил вице-президент Еврокомиссии Хоакин Алмунья.

Ранее в этом году Литва сообщила Еврокомиссии о планах поддержки строительства LNG-терминала с помощью государственных гарантий в поддержку кредитования. Кроме того, оператор терминала будет взимать специальный сбор со всех пользователей для покрытия инвестиций.

Литва в настоящее время получает весь свой газ от российского "Газпрома", при этом цена на газ для страны - одна из наивысших в Европе. Согласно сообщению Еврокомиссии, Литва также планирует построить газовый интерконнектор с Польшей, чтобы иметь возможность импортировать газ и от своего западного соседа.

Как сообщал УНИАН, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в июле предоставил 87 млн евро кредита компании Klaipedos Nafta на строительство терминала сжиженного газа в литовском порту Клайпеда.

Напомним, Украина тоже планирует строительство терминала сжиженного газа (LNG-терминала) на своей территории. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно координировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приёму сжиженного природного газа (LNG-терминал)

Позже Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.) Выполнение предпроектных и исследовательских работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

20 сентября вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что Украина надеется в ближайшее время получить коммерческие предложения по строительству на Черном море LNG-терминала, который, как ожидается, должен начать работу в течение 12 месяцев.