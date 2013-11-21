Кабмин хочет поднять акцизы на дизтопливо

Правительство внесло в Верховную раду законопроект, который предлагает приравнять ставки акцизного сбора на дизтопливо к тем, что действуют для бензина.

В Кабмине считают, что это позволит увеличить объем средств на ремонт дорог до 40 млрд грн, но приведет к подорожанию дизтоплива, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Внесенный на этой неделе в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания Государственного дорожного фонда" предусматривает ряд инициатив, которые позволят увеличить средства, выделяемые на ремонт дорог, до 40 млрд грн (сегодня тратится 17,4 млрд грн), рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам транспорта и связи Борис Колесников.

По его словам, документ предполагает введение единой ставки акцизного сбора на бензины и дизтопливо в размере 198 евро за тонну. Сейчас ставка акцизного сбора на бензин составляет 198 евро за тонну, тогда как на дизтопливо она в зависимости от содержания серы колеблется в пределах 46-98 евро за тонну.

По мнению Колесникова, сегодня разница в акцизном сборе используется для злоупотреблений, когда акциз платится по минимальной ставке либо происходит подмена одного вида нефтепродукта другим. Он отметил, что себестоимость дизельного топлива ниже, чем себестоимость бензина, а цена практически такая же, и поэтому рост ставки акцизного сбора может и не привести к резкому подорожанию топлива на рынке.

По мнению Колесникова, сегодня разница в акцизном сборе используется для злоупотреблений, когда акциз платится по минимальной ставке либо происходит подмена одного вида нефтепродукта другим. Он отметил, что себестоимость дизельного топлива ниже, чем себестоимость бензина, а цена практически такая же, и поэтому рост ставки акцизного сбора может и не привести к резкому подорожанию топлива на рынке.