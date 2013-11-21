Укравтодор считает повышение акцизов на дизтопливо «вопросом не ко времени»

Государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» считает перекладывание на потребителя ответственности за финансирование дорог путем повышения акцизов на топливо «вопросом не ко времени».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил журналистам заместитель главы «Укравтодора» Александр Харченко.

«Я думаю, что необходимо искать другие источники. Перекладывать ответственность на пользователя - это вопрос не ко времени», - сказал он.

По словам Харченко, «Укравтодор» разработал соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания Государственного дорожного фонда» с целью систематизации, а не увеличения всех источников финансирования.

«На сегодняшний день вопрос увеличения акцизов не стоит. В ближайшее время акциз не будет увеличиваться ни на дизтопливо, ни на бензин», - сказал он.

Харченко также напомнил, что на сегодняшний день акциз на дизельное топливо в зависимости от содержания серы составляет от 46 до 98 евро за тонну, акциз на бензин - 198 евро за тонну.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который предлагает приравнять ставки акцизного сбора на дизтопливо к тем, что действуют для бензина.

В Кабмине считают, что это позволит увеличить объем средств на ремонт дорог до 40 млрд грн, но приведет к подорожанию дизтоплива.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания Государственного дорожного фонда" предусматривает ряд инициатив, которые позволят увеличить средства, выделяемые на ремонт дорог (сегодня тратится 17,4 млрд грн).

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи Бориса Колесникова, документ предполагает введение единой ставки акцизного сбора на бензины и дизтопливо в размере 198 евро за тонну.