Рада приняла закон о погашении долгов за энергоресурсы

Парламент принял Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2013 год" о погашении задолженности за энергетические ресурсы (регистрационный номер 3057).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 (при необходимых 226) из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено установить, что средства в сумме 369 млн 495,5 тыс. гривень, которые платит публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» Государственному агентству резерва Украины в счет полного погашения перед ним задолженности за полученный природный газ, а также средства, которые платят энергогенерирующие компании в счет погашения перед Государственным агентством резерва Украины задолженности и обязательств за полученное в 1997-2000 годах согласно решениям Кабинета министров Украины органическое топливо (включая обязательства по налогу на добавленную стоимость, возникающие по результатами проведения таких расчетов, и по уплате штрафных санкций и процентов за пользование ресурсами), перечисляются Государственным агентством резерва Украины в специальный фонд государственного бюджета и являются источником предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, определенной пунктом 1 статьи 14 данного закона. Задолженность и обязательства по возврату энергогенерирующими компаниями материальных ценностей в натуральном виде определяются в соответствии с ценой материальных ценностей, указанной в договорах, а в случае отсутствия договора - по ценам, действовавшим на дату потребления органического топлива».

Данным законом предусмотрены источники для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги централизованного водоснабжения и водоотвода.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинету министров Украины поручено определить механизм предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления, и проведения расходов по погашению задолженности за потребленную в прошлых периодах электрическую энергию по бюджетной программе «Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности» за счет поступления в общий фонд государственного бюджета налога на прибыль от предприятий электроэнергетической отрасли в объемах, определенных данным законом.