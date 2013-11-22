Баррель нефти ОПЕК 21 ноября подорожал до 105,4 долл.

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 21 ноября, повысилась на 0,78% - до 105,4 доллара за баррель со 104,58 доллара в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.

В октябре 2013 года средняя цена «корзины» составила 106,58 доллара за баррель, в сентябре - 106,32 доллара, в августе - 106,5 доллара, в июле - 104,5 доллара, в июне - 101,04 доллара, в мае - 100,55 доллара, в апреле - 100,54 доллара, в марте - 106,41 доллара, в феврале - 112,73 доллара, в январе - 109,29 доллара за баррель.

В 2012 году средняя цена «корзины» составила 109,74 доллара за баррель.

В 2011 году средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

Справка УНИАН. Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю 12 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн баррелей в день. Мировой спрос на нефть, согласно оценке основателя BP Capital Буна Пикенса, составляет 87 млн баррелей в день.