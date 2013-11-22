Соглашение о поставках газа из Словакии в Украину "почти готово" - Еврокомиссия

Брюссель. Украина и Словакия вплотную приблизились к подписанию Соглашения о поставках газа из Словакии в реверсном режиме, сообщила пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера Марлен Холзнер

"Мы приблизились к подписанию соглашения. Это соглашение позволит Украине и Словакии начать реверсивные поставки газа из Словакии в Украину", - сказала Холзнер.

На этом этапе, добавила она, большей информации нет, но соглашение может быть подписано "уже в ближайшие дни".

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии должен был разрешиться еще 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, однако положительного результата на тот момент добиться так и не удалось.

25 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

По его словам, в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы «голубого» топлива - не менее 10 млрд куб. м.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.