«Южный поток» обеспечит надежные поставки газа без транзитных рисков – Путин

Москва. Газопровод «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины, обеспечит надежные поставки российского газа европейским потребителям без транзитных рисков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в приветствии Президента России Владимира Путина, направленном 24 ноября участникам и гостям торжественной церемонии, посвященной началу строительства участка газопровода «Южный поток» на территории Сербии.

«Это важное событие не только для Сербии и стран Балканского полуострова, но и для всего Европейского континента. «Южный поток» соединит по дну Черного моря богатейшие месторождения российского газа с основными рынками юго-востока Европы. Тем самым будут обеспечены надежные поставки топлива европейским потребителям без транзитных рисков. Это внесет существенный вклад в укрепление международной энергетической безопасности», - заявил Путин.

По его мнению, беспрецедентное по масштабам строительство трубопровода привлечет в Сербию и другие страны региона значительные инвестиции, позволит создать новые рабочие места, будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию. После расширения и модернизации своей газотранспортной системы Республика Сербия станет одним из ключевых энергетических центров Европы, пообещал Путин.

31 октября в Болгарии на площадке компрессорной станции «Расово» (село Расово, муниципалитет Медковец, область Монтана) состоялась торжественная церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода «Южный поток».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода в обход территории Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - «Южный поток», сооружение которого началось в декабре 2012 года.

Проект строительства газотранспортной системы «Южный коридор» реализуется группой «Газпром» в целях обеспечения ряда регионов Центральной и Южной России дополнительными объемами природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в целях обеспечения подачи газа в «Южный поток».

Проект реализуется на территории восьми субъектов РФ: Нижегородской области, Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Общая протяженность трассы газотранспортной системы составит 2506,2 км. В рамках реализации проекта предполагается строительство 10 КС общей мощностью 1516 МВт. Пропускная способность системы газопроводов «Южный коридор» составит 63 млрд кубометров газа в год. Проект планируется реализовать до конца 2017 года.