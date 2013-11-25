В Украине реализация нефтепродуктов и газа через АЗС увеличилась на 3,4%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7773 единицы, в октябре 2013 года в денежном выражении увеличилась на 3,4% и составила 6,943 млрд грн против 6,715 млрд грн в сентябре 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В октябре через сеть АЗС было продано 282,7 тыс. тонн бензина, что на 2,7% меньше, чем в октябре 2012 года; 196,9 тыс. тонн дизельного топлива, что на 6,6% больше, чем в октябре прошлого года; 40,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 17,1% больше); 12 тыс. тонн сжатого газа (на 11,6% меньше).

В объеме реализованного бензина 52,8% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 45,8% - марки А-92, 0,9% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 ноября т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 125,3 тыс. тонн моторного бензина, 63,2 тыс. тонн дизельного топлива, 8,3 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, В Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывала 7771 единиц, в сентябре 2013 года в денежном выражении сократилась на 8,67% и составила 6,715 млрд грн против 7,352 млрд грн в августе 2013 года.