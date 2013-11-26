На аукцион выставят лицензии на недропользование двумя нефтегазоносными участками

Государственная служба геологии и недр Украины 27 декабря выставит на аукцион два специальных разрешения (лицензии) на недропользование нефтегазоносными участками, говорится в сообщении службы.

Согласно сообщению, на аукцион будут выставлены спецразрешения на геологическое изучение и разработку нефтегазоносных участков в Полтавской и Луганской областях.

В частности, это лицензии на разработку Попаснянской площади (Луганская обл.), начальная стоимость - 17,911 млн грн, срок - 20 лет; и Биличевской площади (Полтавская обл.), начальная стоимость - 2,515 млн грн, срок - 20 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе т.г. Госслужба геологии и недр уже выставляла на аукцион лицензию на недропользование Попаснянской площадью, однако инвестор так и не был привлечен.

Справка УНИАН. В 2010-2011 годах Госгеолслужба реализовала 951 спецразрешение на недропользование на сумму 431 млн грн, в том числе на разработку 10 перспективных нефтегазоносных месторождений с оценочными запасами на уровне 45 млн тонн условного топлива.