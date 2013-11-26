«Газпром» готов возобновить переговоры с Австрией по «Южному потоку»

Москва. В российском «Газпроме» заявили о готовности возобновить переговоры с Австрией по проекту «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в обход Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ноябрьском выпуске корпоративного журнала «Газпром» сказал генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«В последнее время на рынке говорят о намерении австрийской стороны обратиться к «Газпрому» с предложением возобновить переговоры по «Южному потоку». Мы всегда открыты к диалогу. Если австрийская сторона официально выступит с подобной инициативой, мы обязательно рассмотрим такое предложение, тем более что ранее заключенное соглашение на межправительственном уровне по сотрудничеству в рамках «Южного потока» остается в силе», - сказал Медведев.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции (КС) «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Протяженность участка составит более 900 километров, максимальная глубина - более двух километров. Протяженность сухопутной части в Европе составит 1455 км.

Сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Конечная точка газопровода - газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербская (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

В ноябре 2012 года проект «Южный поток» перешел в инвестиционную стадию.

В декабре 2012 года началось строительство газопровода «Южный поток» в районе Анапа Краснодарского края. 31 октября 2013 года состоялась церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода в районе площадки КС «Расово».