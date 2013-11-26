«Укртатнафта»: отменять запрет на экспорт украинской нефти нецелесообразно

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) с письмом относительно нецелесообразности отмены запрета на экспорт нефти украинского происхождения, говорится в сообщении компании.

«Соответствующий проект постановления КМУ «Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2014 год», согласно информации СМИ, уже отправлен на согласование в другие ведомства. «Укртатнафта» заявляет, что отмена запрета экспорта украинской нефти будет иметь катастрофические последствия для предприятия, и считает необходимым публично обозначить свою позицию по данному вопросу», - говорится в сообщении компании.

Как отмечает «Укртатнафта», компания является единственным нефтеперерабатывающим предприятием Украины, которое работает без простоев и обеспечивает стабильные поступления налогов в государственный бюджет.

«А нефть украинского происхождения является основным сырьем, перерабатываемым Кременчугским НПЗ (это около 90% от общего объема переработки нефти). Разрешение на экспорт украинской нефти приведет к неминуемой остановке Кременчугского НПЗ», - говорится в сообщении.

«Как следствие - вынужденные массовые сокращения работников самого НПЗ и смежных предприятий, полная зависимость украинского топливного рынка от импорта нефтепродуктов с последующим существенным ростом цен на топливо, а также потери государственного бюджета Украины около 3 миллиардов гривень в виде недополученных налогов», - отмечается в сообщении компании.«Укртатнафта», как передает пресс-служба компании, настаивает на продлении в 2014 году нулевой квоты на экспорт нефти украинского происхождения, что должно быть зафиксировано в постановлении Кабинета министров Украины «Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2014 год».

«Считаем, что необходимо учесть позицию ПАО «Укртатнафта» относительно нецелесообразности отмены запрета экспорта украинского нефтяного сырья», - подчеркивается в сообщении компании.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

В январе-марте 2013 года «Укртатнафта» получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 251,8 млн грн, что в 2 раза больше аналогичного периода 2012 года.