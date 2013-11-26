Путин: "даже возможность" пересмотра газового контракта не обсуждалась

Россия не обсуждала с Украиной возможность пересмотра газового контракта.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Италии.

«У нас контракт, у "Газпрома", и у "НАК Украины", по-моему, до 2019 года подписан. И мы не обсуждали даже возможности пересмотра самого контракта», - сказал Путин.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил 24 ноября, что "по большому счету" от российской стороны получено обещание пересмотреть контракт. Азаров также выразил надежду «реализовать это в ходе переговоров».

Ранее он заявлял, что Украина в перспективе может полностью отказаться от импорта российского газа, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен.

Правительство Украины 21 ноября приостановило процесс евроинтеграции страны, заявив о необходимости развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно ведет переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.