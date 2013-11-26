Путин: Россия из-за скидки на газ недополучила от Украины свыше 10 млрд долл.

Россия недополучила свыше 10 миллиардов долларов из-за скидки на газ для Украины, предоставленной в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Газпром" уже подписывал несколько дополнений к этому контракту. Одно из них касается размещения российского флота в Крыму и оплаты через снижение цен на газ. Снижение было 100 долларов с тысячи кубов, и на сегодняшний день со времени подписания контракта Россия недополучила, а эти деньги остались на Украине, в объеме свыше 10 миллиардов долларов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосконсультаций.

Как отмечает российское агентство, Украина уже не первый год пытается пересмотреть газовый контракт с РФ, называя цену завышенной. Премьер-министр Украины Николай Азаров сказал 24 ноября, что "по большому счету" от российской стороны получено обещание пересмотреть контракт.

Однако сегодня Путин заявил, что Россия не обсуждала с Украиной возможность пересмотра газового контракта.

В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.