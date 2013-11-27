Фонд госимущества объявил конкурс по продаже 75% "Волыньоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго".

Информационное сообщение об этом содержится в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" от 27 ноября т.г.

В соответствии с обнародованным сообщением, стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляет 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

Приватизационный конкурс состоится 24 декабря т.г.

В соответствии с обнародованными конкурсными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций "Волыньоблэнерго" могут принимать участие лица, которые соответствуют одной из квалификационных характеристик: занимались в течение трех последних лет деятельностью по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии приватизируемой компании за такой же период; производством и отпуском (продажей) электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии "Волыньоблэнерго"; непосредственно или опосредованно владеют более 50% уставного капитала юрлица, показатели которого соответствуют указанным выше характеристикам; 50% уставного капитала покупателя находятся в собственности юрлица, которое одновременно владеет более 50% в компании, соответствующей указанным характеристикам.

Конкурсными условиями также предусматривается, в частности, направление до 1 июля 2014 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 г. части чистой прибыли в размере не менее 30% на выплату и перечисление в госбюджет дивидендов, начисленных на приобретенный в процессе приватизации пакет акций.

Справка УНИАН. «Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличило чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличила чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.