Украина будет и далее снижать закупки российского газа - Янукович

Украина намерена и далее снижать объемы закупок российского газа, поскольку стране невыгодно закупать топливо по существующей высокой цене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе интервью ведущим украинским телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович.

«Нам просто невыгодно закупать газ по такой цене. Мы будем делать все, чтобы сокращать объемы покупки газа», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что перспектива сокращения закупок газа в России – реальна. «Мы же сокращаем все время объемы потребления, и перспектива дальнейшего сокращения – реальна. Мы диверсифицируем рынок газовый, и мы получаем газ не только из России и из Европы. Россия это хорошо понимает, и Россия убедилась в том, что тот путь, который мы избрали – мы от него не отступим», - сказал Янукович.

При этом он обратил внимание, что Украина готова создать для России такие условия, чтобы ей были невыгодны поставки газа по высокой цене.

«Россия сегодня потеряла в Украине порядка 18 млрд кубометров рынка газа. И потеряв объемы газа, потеряв украинский рынок, она тоже терпит сегодня убытки. России невыгодно потерять такой огромный рынок. Поэтому мы в дискуссии находимся достаточно давно и долго, и ищем решения…, - сказал Президент. – Мы работаем над тем, чтобы создать такие условия для России, чтобы ей было невыгодно поставлять нам газ по высоким ценам».

При этом глава государства отметил, что на текущий момент максимальной ценой на газ для Украины должна стать цена в 300 долларов.

«300 долларов должна быть максимальная цена на газ. Я говорю о цене, какой должна быть рыночная цена. А она у нас 510», - сказал Президент. При этом он обратил внимание, что разрешить ценовой вопрос в Арбитражном суде на сегодняшний день весьма непросто, поскольку велики риски проиграть судебное решение.

«Вы думали, мы не работали с Арбитражным судом? Ведь обратиться в Арбитражный суд и проиграть этот суд – значит узаконить это решение на веки вечные», - отметил Янукович.

Он отметил, что украинские юристы глубоко проработали вопрос судебных разбирательств и пришли к выводу, что риски слишком велики. «Очень большие риски проиграть суд и в связи с этим мы этот вопрос решили отложить», - отметил Янукович.

Одновременно Президент подчеркнул, что Украина будет впредь покупать газ там, где ей это будет выгодно. «Мы будем покупать газ там, где будет дешевле. Для нас здесь не имеет значения (из какой страны - УНИАН). Мы сейчас покупаем газ по 370 или по 380 долларов в Европе. Если у вас (в России - УНИАН) будет дешевле, то мы будем покупать у вас", - сказал Янукович.

При этом он подчеркнул, что вопрос закупки газа был одним из ключевых во время недавней встречи Президентов Украины и России. "Мы, естественно, обсуждали вопрос прокачки газа. Эту газовую тематику в полном объеме мы прошли", - сказал глава украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Президент России Владимир Путин заявил, что Россия недополучила свыше 10 миллиардов долларов из-за скидки на газ для Украины, предоставленной в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно ведет переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.