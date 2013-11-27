Украина может выкупить у «Роснефти» 50% или 100% акций Лисичанского НПЗ

Украина может выкупить у собственника одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны Лисичанского НПЗ - российской компании «Роснефть» - 50% или даже 100% акций этого простаивающего уже более года предприятия, заявил в интервью ведущим телеканалам Президент Украины Виктор Янукович.

«Мы делаем все для того, чтобы запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод... Сейчас переговоры идут к завершению, и если нам удастся, то мы хотим, чтобы это был завод пятьдесят на пятьдесят с Россией», - сказал Янукович.

«Сегодня, как мне сказали, переговоры идут, и они идут к завершению, и скорее всего будет пятьдесят на пятьдесят, но, возможно, Украина его выкупит на 100 процентов», - добавил глава государства.

Ранее в ноябре вице-президент по переработке и нефтехимии компании «Роснефть» Игорь Павлов заявил, что крупнейшая в России государственная нефтяная компания «Роснефть» ожидает от правительства Украины создания благоприятных условий для возобновления работы Лисичанского НПЗ ориентировочно весной 2014 года.

По его словам, модель развития деятельности компании «Роснефть» в Украине должна базироваться на нескольких ключевых составляющих. В их числе - добросовестная конкуренция на рынке нефтепродуктов, введение налоговых льгот на период модернизации Лисичанского НПЗ с последующим после запуска завода пятилетним периодом предоставления льгот по налогу на прибыль. Кроме того, «Роснефть» рассчитывает использовать мощности завода для работы в режиме толлинга (переработки сырья по давальческой схеме) без ограничения объемов поставки сырья.

Как сообщал УНИАН, Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год. Вместе с тем, завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала собственником завода в конце прошлого года.

В августе текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что правительство Украины может проверить выполнение приватизационных условий собственником НПЗ, если «Роснефть» не обеспечит выполнения условий контракта, а именно – не обеспечит загрузку завода и сохранение рабочих мест.