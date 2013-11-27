Делегация Украины проведет завтра переговоры с "Газпромом"

Делегация Украины намерена завтра, 28 ноября, провести очередные переговоры с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Завтра выезжает наша делегация в «Газпром», где будут обсуждаться и уточняться все последние вопросы», - сказал министр.

При этом деталей переговоров Ставицкий не уточнил.