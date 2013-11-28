Россия начала рискованную игру со строительством газовой трубы в обход Украины

"Газпром" начинает прокладку по территории ЕС труб "Южного потока", несмотря на юридическую коллизию с нерешенным статусом проекта, которая может поставить под вопрос возврат огромных инвестиций в магистраль, которые сам концерн оценивает в 30 миллиардов евро, а аналитики - в полтора раза выше.

Спор между Европой, ради газового рынка которой российский концерн не скупится на инвестиции, и Россией, настаивающей на особых условиях транспортировки газа по "Южному потоку", так и не разрешен. Но это не мешает "Газпрому" и будущим странам-транзитерам торжественно перерезать ленточки на будущих стройках. Что это - беспечность или какие-то необъявленные договоренности? - говорится в аналитическом материале Reuters.

При соблюдении требований Третьего европейского энергопакета, который не позволяет поставщику быть полноправным владельцем трубы, российский энергогигант вынужден будет делиться доступом к новому экспортному коридору с другими поставщиками. Другой способ выполнить требования Брюсселя - продавать на границе Евросоюза российский газ, который фактически будет конкурировать сам с собой в Южной Европе, говорят аналитики.

Власти РФ несколько лет провели в переговорах в надежде отстоять для "Газпрома" особые условия, но Европа, которая закупает у "Газпрома" примерно четверть всего потребляемого газа, непреклонна.

Соблюдение требований Третьего энергопакета заставит концерн работать в условиях непривычно высокой конкуренции с другими поставщиками, что может вынудить "Газпром" предоставить еще большие скидки покупателям в Европе, которая и так ведет против концерна антимонопольное расследование.

Но есть и другой - вполне законный и остроумный выход, который сбережет деньги русского концерна, говорят аналитики.

Строительство магистрали, соединяющей месторождения Ямала и север Италии в обход Украины, в ближайшие месяцы начнется в Венгрии и уже разворачивается в Болгарии и Сербии. Последняя не входит в ЕС, но стремится в общее европейское пространство, на территории которого поставщикам газа запрещено контролировать более половины мощности экспортных газопроводов.

Несмотря на отсутствие договоренности с ЕС, глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак демонстрируют уверенность и уже заявили, что новая магистраль будет наделена специальными правами, которые поставят ее выше европейского законодательства. Однако сама Еврокомиссия вовсе не разделяет их оптимизма, а в конце октября энергоминистр Болгарии Драгомир Стойнев пообещал, что местная госкомпания BEH и "Газпром" предоставят доступ к болгарскому участку "Южного потока" другим поставщикам.

"Ситуация очень запутанная из-за того, что у ЕС нет связной энергополитики, а есть разночтения между интересами Брюсселя и интересами отдельных стран", - говорит аналитик "Сбербанка" Валерий Нестеров.

Если устраивающее Россию решение найдено не будет, формально российскому концерну придется поискать в трубе место для других поставщиков. В том числе для экспортеров конкурирующего каспийского газа.

Но есть и другой - остроумный выход, полагает Михаил Корчемкин из East European Gas Analysis.

Газпром сможет "пустить" третьи стороны в "Южный поток", просто продав европейским компаниям половину транспортируемого газа на границе ЕС в болгарской Варне, а не в конечной точке магистрали в Италии. "Газ поменяет владельца, и требования ЕС будут выполнены", - говорит Корчемкин.

Правда, это вызовет риск роста конкуренции в Болгарии и других транзитных странах на трассе "Южного потока", поскольку газ может быть продан до пересечения границ Австрии или Италии.

В способность же РФ договориться об особом статусе для магистрали аналитики верить не склонны. "Я думаю, что ЕС до конца будет биться... Газ продолжает оставаться предметом большой политики", - говорит Нестеров.

С политической точки зрения, "Южный поток" необходим России, чтобы сохранить лидерство на европейском рынке, куда через несколько лет придет конкурирующий газ с Каспия. А балканские страны помогают стройке в надежде получить скидку на топливо из России, а также чтобы не зависеть от транзитных настроений Украины, осложнения с которой в 2006 и 2009 годах уже приводили к отключениям поставок в Европу.

Но насколько выгодна экономика "Южного потока", который пройдет по дну Черного моря? Аналогичный проект - с помпой запущенный в 2011 году также в обход Украины по дну Балтики - "Северный поток" - заполнен далеко не на полную мощность.

На эту тему власти предпочитают не рассуждать, как и о том, что будет, если ЕС не уступит в вопросе соблюдения требований Третьего энергопакета. Тем временем новая стройка, стоимость которой сам концерн оценивает значительно выше, чем стоимость "Северного потока", активно разворачивается на Балканах и в России. Газпром уже объявил тендер на трубы для подводного участка.Концерн оценивал суммарные затраты на новую магистраль, включая трубу в Европе и стоимость подключения к российской газотранспортной сети, примерно в 30 млрд евро. Корчемкин считает, что реальные затраты будут много выше - около 65 млрд долл. вместе с расходами на строительство трубы от Ямала до Средней России "Бованенково-Ухта-Починки", которые не учитывает "Газпром". Аналитик полагает, что окупить такой объем вложений при нынешней цене углеводородов будет очень сложно.

"Для приемлемого возврата инвестиций Газпрому нужно будет продавать газ в Европе по цене выше 14 млрд долл. за MMBtu, при том что нынешняя средняя цена в Европе - 11,8 млрд долл.", - говорит Корчемкин.

С намеченным на 2019 год началом экспорта в Европу с гигантского азербайджанского месторождения Шах-Дениз, ожидаемым ростом мировых поставок СПГ и обострением конкуренции среди производителей европейские цены на газ вряд ли вырастут и поправят экономику тешащего российские амбиции газового проекта в Черном море.

Глава операторской компании Южного потока Олег Аксютин обещает вывести магистраль на полную мощность - 63 миллиарда кубометров в год - в 2017 году, половину этого объема планируется прокачивать в Италию.