Украина с начала года сократила импорт газа на 16%

Украина в январе-октябре 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15,9% - до 23,35 млрд куб. м. Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в октябре 2013 года импорт газа увеличился по сравнению с октябрем 2012 года на 14,8% - до 3,638 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, Украина в январе-октябре 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 9,536 млрд долл.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.