Проект бюджета-2014 не готов из-за неопределенности с ценой газа - Азаров

Проект государственного бюджета Украины на 2014 год еще не подготовлен, поскольку пока не ясно, какой будет цена газа, закупаемого у Российской Федерации.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос, понятно ли, какой будет цена газа, и почему нет проекта госбюджета.

«Нет (не понятна – УНИАН), поэтому и бюджета еще нет», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Владимир Рыбак возвратил его Кабинету министров на доработку. Первоначальный проект закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предусматривал рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что проект госбюджета на 2014 год Кабмин подаст в парламент не ранее 29 ноября.

В начале ноября министр финансов Украины Юрий Колобов сообщил, что проект бюджета на 2014 год формируется с учетом выполнения требования Международного валютного фонда и сохранения действующих ставок налога на добавленную стоимость на уровне 20% и налога на прибыль на уровне 19%.