«Укртрансгаз» заплатит «Нафтогазу» 12,7 млрд грн за газ для собственных нужд

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, закупит у НАК «Нафтогаз Украины» природный газ для собственных нужд на сумму 12,701 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на cайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» планирует закупить 3 млрд куб. м природного газа до конца 2014 года. Место поставки - подземные хранилища «Укртрансгаза».

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года «Укртрансгаз» закупил у малоизвестной частной компании «Лидергаз» (Киев) 570 млн кубометров природного газа для собственных нужд на сумму 2,407 млрд грн. В свою очередь, компания «Лидергаз» выкупила данный объем газа у компании Ostchem, подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Укртрансгаз» за 9 месяцев т.г. сократил чистую прибыль в 2 раза – до 200 млн грн.