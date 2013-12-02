ДТЭК получил лицензию на торговлю газом в Венгрии

Компания DTEK Magyarorszag Kft (DTEK Hungary Power Trade LLC), входящая в крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, получила лицензию на торговлю природным газом в Венгрии.

«Это позволит ДТЭК повысить эффективность импортных операций с газом для обеспечения потребностей в топливе собственных генерирующих мощностей и предприятий группы СКМ», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, компания DTEK Magyarorszag Kft была создана в 2010 году и отвечает за трейдинговые операции с электроэнергией, а также другими энергетическими продуктами на территории Венгрии.

Согласно сообщению пресс-службы компании, ДТЭК планирует развивать газовый бизнес и заинтересован в прямом выходе на энергетические рынки Европы.

«Наша цель – повышение эффективности бизнеса и конкурентоспособности продукции и услуг. На сегодняшний день цена газа в Европе ниже, чем у НАК «Нафтогаз Украины». ДТЭК инвестирует в разработку украинских месторождений и ищет иные возможности закупки более дешевого ресурса для обеспечения собственных потребностей в топливе. Компания DTEK Magyarorszag Kft получила все необходимые разрешения, установленные венгерским законодательством, и будет поставлять газ в адрес украинских предприятий группы СКМ. Наличие лицензии позволит сократить цепочку посредников и приобрести экспертизу работы на газовом рынке Европы», – цитирует пресс-служба директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова.

Как сообщал УНИАН, Украина в ноябре 2013 года сократила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем почти в 2 раза - до 134,021 млн куб. м с 222,1 млн куб. м.

С начала года поставки природного газа в Украину с территории Венгрии составили 1,034 млрд куб. м.

В июле текущего года компания ДТЭК начала импортировать природный газ из Европы.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.