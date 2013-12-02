Eastсoal намерена вернуть шахту «Вертикальная» в госсобственность

Канадская угледобывающая компания Eastcoal, которая в ноябре текущего года инициировала собственное банкротство, намерена вернуть шахту «Вертикальная» (им. Володарского) в госсобственность, говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, вопрос о передаче шахты поднялся на рабочем совещании по состоянию дел на водоотливном комплексе шахты в присутствии руководителей структурных подразделений ОГА и профильных ведомств 29 ноября 2013 года.

«15 ноября текущего года в облгосадминистрацию обратилось руководство «Восточной угольной компании» («дочки» East Coal - УНИАН) с просьбой о содействии в вопросе возвращения целостного имущественного комплекса шахты имени Володарского ГП «Укршахтгидрозащита» и принятия его в управление Министерства энергетики и угольной промышленности Украины», - цитирует первого заместителя председателя Луганской ОГА Эдуарда Лозовского пресс-служба.

Он добавил, что данное решение руководство предприятия приняло в связи с банкротством их материнской компании и на основании последствий возможного прекращения работ по откачке воды из шахты.

По словам Лозовского, в случае отключения электроэнергии, невыхода работников или по ряду других причин, связанных с прекращением аренды, затопление шахты может наступить через 14-15 дней после остановки насосов.

«Перед нами стоит задача – предотвращение катастрофы техногенного характера в виде затопления смежных угледобывающих предприятий и, что особо важно, близлежащих населенных пунктов», – подчеркнул первый замглавы ОГА.

В сообщении отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией участники совещания приняли решение в кратчайшие сроки согласовать список документов, без которых по закону невозможно начать процесс передачи арендованного имущества новому балансодержателю.

Как сообщал УНИАН, EastCoal, эксплуатирующая две шахты в Луганской области, за 9 месяцев 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 13 раз - до 43,274 млн долл.

21 октября 2013 года EastCoal Inc. сообщила, что приостановила добычу на украинской шахте "Вертикальная" («Восточная угольная компания», г. Свердловск, Луганская область) в связи с финансовыми трудностями, а также приостановила торговлю своими акциями на фондовых биржах в Лондоне и Торонто.

EastCoal Inc. с начала 2013 года испытывает финансовые трудности, что в конечном итоге привело к окончательному прекращению работ на двух ее шахтах в Луганской области, и сокращению горняков.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.