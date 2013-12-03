«Нафтогаз» и «Газпром» договорились о переносе платежей за газ на весну

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и российский газовый монополист компания "Газпром" договорились о переносе платежей за потребленный НАКом в октябре-ноябре 2013 года природный газ, а также расчеты за будущие закупки в декабре, на весну следующего года.

"То, что касается оплаты, мы договорились сместить платежи с октября, ноября и декабря на весну для того, чтобы решить все проблемы и вопросы, которые есть сегодня в регионах", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Евгений Бакулин журналистам во вторник в Киеве.

Также он сообщил, что на сегодняшний день долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за потребленный в августе газ составляет порядка 765 млн долл. и «будет погашен в ближайшее время».

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину.

«Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.