Конкурс по продаже 13,83% госакций «Крымнефтепродукта» назначен на 26 декабря

Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 13,827% государственного пакета акций компании «Крымнефтепродукт», которая владеет нефтебазами и сетью АЗС в Крыму и занимается торговлей нефтепродуктами, на 26 декабря 2013 года.

Об этом говорится в официальном объявлении в газете «Ведомости приватизации».

Согласно объявлению, начальная стоимость пакета акций общества составит 512,57 тыс. грн.

Номинальная стоимость государственного пакета акций «Крымнефтепродукта» составляет 971,373 тыс. грн.

Справка УНИАН. "Крымнефтепродукт" (г. Симферополь) владеет нефтебазами и сетью АЗС в Крыму и занимается торговлей нефтепродуктами.

Акционерами «Крымнефтепродукта» являются Фонд госимущества Украины (13,82%), Interlab Servises Limited (21%), GERMONT GROUP S.A. (20,3%), BRANNFORD CORP (18%), EWANTON INVESTORS LTD (11,8%).