Россия готовит иски к Евросоюзу по Третьему энергопакету

Россия готовит иски к Евросоюзу против ограничений, установленных Третьим энергопакетом, а также против применения ЕС энергетических корректировок при проведении антидемпинговых расследований против российских товаров. Об этом сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, передает ИТАР-ТАСС.

"Вероятно, это (подача исков - прим. ред.) может быть. Мы работаем над их подготовкой. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы готовы к тому, чтобы произвести нотификацию и формально заявить наши требования по Третьему энергопакету, по энергокорректировкам", - сказал министр.

Третий энергетический пакет ЕС представляет собой свод норм по обеспечению конкуренции на европейском энергетическом рынке. Он, в частности, предусматривает обязательное требование о независимом управлении транспортной энергетической инфраструктурой - такой, как трубопроводы, которые не могут находиться в собственности энергоконцернов, занимающихся добычей и производством энергоресурсов. "Газпром" в настоящее время проводит переговоры о возможном исключении из Третьего энергопакета газопровода Opal.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми объединениями запустить в рамках ВТО процедуры защиты интересов российских производителей на зарубежных рынках. Еще одной важной проблемой глава государства обозначил усиление протекционистских мер в мировой торговле, с которыми сталкивается РФ. "Ряд стран продолжают субсидировать своих производителей и поддерживать их иными способами, причем фактически в обход норм ВТО, - отметил Путин. - В качестве примера приведу "энергокорректировки", используемые Еврокомиссией при проведении антидемпинговых расследований в отношении российского экспорта, а также пресловутый "третий энергопакет", квотирование поставок сельхозпродукции и тарифную политику в отношении железнодорожных перевозок через территорию некоторых стран ЕС".

В частности, как ранее говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, методы реализации в Литве Третьего энергопакета ущемляют права российских инвесторов. "Также они нарушают двустороннее международное соглашение о взаимной защите капиталовложений и противоречат нормам ВТО", - говорится в сообщении правительства.