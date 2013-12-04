Украина и Китай договорились о строительстве заводов по производству газа из угля

Украина и Китай 4 декабря 2013 года в ходе украинско-китайского бизнес-форума, договорились о строительстве в ближайшее время заводов по производству газа из угля в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, ссылаясь на подписанное в Китае соглашение между министром энергетики Украины Эдуардом Ставицким и Китайской химической корпорацией.

"Фактически, подписание этого соглашения - это старт практической реализации масштабного совместного проекта, поскольку проектное предложение также готовилось нашими китайскими партнерами», - цитирует Ставицкого пресс-служба.

В сообщении отмечается, что реализация проекта позволит Украине ежегодно экономить до 4 млрд куб. м природного газа, создаст более 2000 новых рабочих мест, а также обеспечит стабильный рынок сбыта отечественного угля в объеме до 10 млн тонн ежегодно.

Также сообщается, что соглашением определены сроки проведения подготовительных работ для начала строительства.

Пресс-служба министерства отмечает, что подписание соглашения состоялось в рамках выполнения программы замещения потребления природного газа отечественным углем в соответствии с кредитным соглашением между Банком развития Китая и НАК "Нафтогаз Украины", подписанного 25 декабря 2012 года, на общую сумму 3,656 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, ранее власть заявляла, что в ближайшее время в Украине начнется строительство четырех заводов по производству синтетического газа из угля.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР 13 июля 2012 года подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.